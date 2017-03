CR7 inaugura o aeroporto "Cristiano Ronaldo", na Ilha da Madeira, em Portugal

Avião

Na manhã desta quarta-feira, o astro Cristiano Ronaldo esteve no aeroporto que leva seu nome na Ilha da Madeira, em Portugal. A ida do craque a inauguração já chamou a atenção de todos no local, mas o que realmente despertou olhares mais curiosos foi o busto feito com o seu rosto.

Mesmo feliz com o seu nome no aeroporto, Cristiano Ronaldo afirmou que algumas pessoas não concordavam com a denominação do local e que respeita essas opiniões.

- Nunca pedi que fizessem isso. Não sou hipócrita. Fico feliz e honrado. Sei que algumas pessoas não concordam e, volto a dizer que não sou hipócrita, algumas dessas pessoas estão aqui neste momento. Somos livres, vivemos em democracia e todos temos direito à nossa opinião - falou CR7

Ronaldo reforçou que tem muito orgulho das suas raízes e da sua terra, e também defendeu que as homenagens devem ser feitas às pessoas ainda em vida e não após a sua morte.

- Ver o meu nome dado ao aeroporto é muito especial. Sempre defendi que as homenagens devem feitas às pessoas em vida e eu ainda estou aqui - finalizou o astro.

Cristiano Ronaldo chegou na cerimônia por volta das 11h acompanhado de sua namorada e foi recebido pelo Presidente Regional da Madeira, Miguel Albuquerque. A família do astro e o seu agente também estavam no local.