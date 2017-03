Domingo é dia de Lucas Barrios

Torcedor Gremista ZH

Uma das vantagens do calendário alongado deste ano, no qual a Libertadores, para o Grêmio, deu um bom espaço entre a estreia é o segundo jogo, é poder testar os reforços em jogos do Gauchão, com calma, e adaptá-los ao estilo de jogo do Tricolor e aos companheiros. Neste domingo, a tendência é que Renato gaúcho estreie nosso grande reforço, até o momento, no ataque. Lucas Barrios deve jogar no lugar de Bolaños, convocado para a seleção do Equador.



Mesmo que nosso comandante faça mistério, com portões fechados no treino desta sexta-feira, não vejo justificativas para a não-escalação do argentino naturalizado paraguaio. Barrios é, disparado, a melhor opção que temos para o lugar de Bolaños. Sei que o time está ajustado, com Pedro Rocha tendo boas atuações, mas, mesmo depois da volta do equatoriano, creio que Barrios assumirá a posição de titular.



Exame aponta edema na coxa direita de Marcelo Grohe

Com acerto salarial, Grêmio tenta antecipar liberação de Musto



Neste domingo, o que deve mudar um pouco, na minha visão, é o estilo de jogo do Grêmio. Embora o centroavante recue um pouco e busque o jogo, as diferenças de características entre ele e Bolaños são evidentes. O equatoriano é quase um armador, de toques rápidos, insinuantes, um jogador veloz, agudo. Barrios tem muita qualidade, mas é um jogador mais de área, coisa que o Grêmio estava precisando, aliás.



Ao contrário de outros anos, acho que estamos muito bem servidos, entre o meio-de-campo e o ataque. Para um ano longo, é a pedida. E domingo, torço para que a torcida vibre com o primeiro gol de Barrios. Ainda mais, sendo na Arena.