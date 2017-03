Douglas Costa sofre lesão em treino do Bayern e será cortado da Seleção

Problema

O meia-atacante Douglas Costa sofreu uma lesão no treino desta sexta-feira do Bayern de Munique. Em comunicado, o clube alemão anunciou que ele não encara o Borussia Mönchengladbach no domingo e será cortado da Seleção Brasileira.

Douglas Costa estava na lista de 26 jogadores convocados por Tite para os duelos contra o Uruguai, em Montevidéu, no dia 23, e Paraguai, em São Paulo, no dia 28. Os jogos são válidos pelas Eliminatórias para Copa do Mundo.

Leia mais

Seis torcedores são condenados por pancadaria de 2009 no Couto Pereira

City e Liverpool se enfrentam e torcem por vacilo do Chelsea

"Vamos melhorar muito na próxima temporada", promete Guardiola



Não é a primeira vez que Douglas Costa acaba fora da lista de Tite. Em setembro do ano passado, ele se lesionou e não encarou Bolívia e Venezuela. O treinador acabou levando Taison, que atua no Shakhtar Donetsk.

Desta vez, o problema é no joelho esquerdo e o brasileiro ficará em tratamento no Bayern de Munique.

O Brasil lidera as Eliminatórias Sul-Americanas com 27 pontos, quatro a mais que o Uruguai, segundo colocado.

*LANCEPRESS