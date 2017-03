Dupla dos Jangadeiros é campeã brasileira de 29er

Classe jovem

Após sete regatas disputadas no Guaíba, em Porto Alegre, com vento que variou bastante durante os três dias de competição, começando na direção Sul e terminando em um Noroeste com 10 nós, a dupla do Jangadeiros Breno Kneipp e Ian Paim, ambos de 16 anos, conquistou o título Brasileiro da classe 29er.



— É uma satisfação muito grande conquistar este título, ainda mais em casa próximo dos amigos e familiares. Seguimos a estratégia à risca e colhemos os frutos. Foi um campeonato impecável — disse Breno Kneipp.

Leia mais:

Scheidt inicia sétimo ciclo olímpico em Porto Alegre: "Prazer de velejar"

Dupla gaúcha é tetracampeã Sul-Americana da classe 470

Craques da vela incentivam crianças a praticar o esporte em Porto Alegre

Completaram o pódio a dupla também do Jangadeiros, Lorenzo Bernd e Phillipp Rump, em segundo lugar, e Lucas Cazale e Richard Freitas Hilbert, do Iate Clube do Rio de Janeiro, em terceiro.



A competição contou com 14 embarcações de seis Estados (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco).

A 29er é uma das classes mais novas da vela, envolve jovens de até 23 anos. Foi criada no final da década de 1990, onde começou a ser praticada em massa na Europa e na Austrália. No Brasil, ela ainda está se consolidando e o Clube dos Jangadeiros é um dos principais polos da modalidade.

*ZHESPORTES