Dupla gaúcha é tetracampeã Sul-Americana da classe 470

Os velejadores Geison Mendes e Gustavo Thiesen venceram o Campeonato Sul-americano da classe 470 que encerrou neste domingo em Porto Alegre. Em segundo lugar ficaram os cariocas Henrique Haddad e Breno Abdulklech e em terceiro na colocação geral e em primeiro na categoria feminina as gaúchas Fernanda Oliveira e Ana Barbachan.

A dupla campeã do Veleiros do Sul nem correu a última regata porque já estava com o título garantido por antecipação e o tetracampeonato: 2013, 2014, 2015 e 2017.

– Nós optamos em não correr a última regata porque o vento estava muito forte e queríamos preservar as velas e descansarmos um pouco. Hoje a dupla do RJ procurou nos marcar na raia, o que é normal numa disputa, mas conseguimos velejar melhor porque taticamente fizemos tudo certo – comentou o timoneiro Geison Mendes, 29 anos.

Os velejadores nem terão tempo para comemorar porque nesta segunda-feira começam as regatas da Copa Brasil de Vela em Porto Alegre que definirá a Equipe Brasileira de Vela 2017 para a campanha dos Jogos de Tóquio 2020. O Sul-americano teve a participação de 13 tripulações do Brasil, Argentina e Equador.

