Em Minas Gerais, Canoas enfrenta o Cruzeiro pelo terceiro jogo das quartas de final da Superliga

Em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, o Lebes/Gedore/Canoas enfrenta o Sada Cruzeiro neste domingo, às 21h30min. Será o terceiro jogo da melhor de cinco das quartas de final da Superliga masculina de vôlei.

Na primeira partida, em Belo Horizonte, a equipe tricampeã mundial venceu o Lebes/Gedore/Canoas por 3 sets a 0 sem dificuldades (parciais de 25/20, 25/17 e 25/17).

No segundo jogo, no Rio Grande do Sul, o Lebes/Gedore/Canoas fez um bom primeiro set, mas sucumbiu à força da equipe mineira nas três parciais seguintes e foi derrotado por 3 a 1 (parciais de 23/25, 25/18, 25/15 e 25/14).

No domingo, no terceiro jogo das qaurtas de final, caso seja derrotada, a equipe gaúcha estará eliminada da competição. O SporTV2 anuncia transmissão.



