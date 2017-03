Falcão se despede da Seleção com gol, homenagens e emoção

Aposentadoria

Foi com gol e muita emoção que Falcão se despediu da seleção brasileira de futsal. Aos 39 anos, o craque entrou em quadra vestindo a camisa verde e amarela pela última vez em jogos oficiais na manhã deste domingo na vitória do Brasil diante da Colômbia, por 3 a 2. A partida foi disputada na Arena Jeunesse, no Rio de Janeiro. Em seu 242º jogo pela seleção, Falcão foi muito participativo e marcou seu 385º gol. Em um dia marcante para o esporte, ele retribuiu o carinho que recebeu em quadra e das arquibancadas.

— Vai ser difícil quando tiver que ver o primeiro jogo do sofá. Fico feliz em ter feito muitas pessoas assistirem futsal pela manhã. Medalhas enferrujam, troféus envelhecem. Mas o carinho da torcida fica para sempre — disse Falcão ao final do jogo, emocionado.

Além do camisa 12, Alex e Lino marcaram para o Brasil. Reyes e Angellot descontaram para a Colômbia. Agora, o primeiro desafio do Brasil sem o craque será a Copa América, entre 5 e 12 de abril.

A despedida oficial de Falcão da seleção, no entanto, será em uma partida festiva que deverá ser disputada no segundo semestre em São Paulo.