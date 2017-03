Federação Inglesa suspende Ibrahimovic por três partidas

Punido

O sueco Zlatan Ibrahimovic foi suspenso por três jogos, nesta terça-feira, por comportamento violento na partida contra o Bournemouth, segundo a Federação Inglesa de Futebol (FA).

O atacante deu uma cotovelada no zagueiro Tyrone Mings, no empate em 1 a 1, durante a partida da Premier League, no sábado. A FA especificou que o artilheiro não respondeu às acusações e foi suspenso automaticamente por três jogos, considerando todas competições inglesas.



Ibra vai perder o jogo das quartas de final da Copa da Inglaterra, na segunda-feira contra o Chelsea, que lidera o Campeonato Inglês com tranquilidade.

O camisa 9 vai ficar de fora das partidas contra Middlesbrough e West Ham, mas pode jogar na quinta-feira contra o Rostov, pela Liga Europa.

Ibra e Mings foram convocados pela comissão disciplinar da FA por gestos violentos. O zagueiro do Bournemouth teve que explicar a suposta patada voluntária na cabeça do atacante no fim da partida.

O sueco foi chamado a depor por ter revidado o gesto e dado uma cotovelada da cabeça durante uma disputa de bola pelo alto.



