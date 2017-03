Fernando Torres sofre traumatismo cranioencefálico

Susto

Fernando Torres, atacante do Atlético de Madrid, foi levado para o hospital depois de sofrer um traumatismo craniano, nesta quinta-feira, durante partida contra o Deportivo La Coruña pela Liga.

– Torres sofreu um traumatismo cranioencefálico. Foi transferido para o hospital para fazer testes e vai ficar a noite em observação – comunicou o clube em mensagem no Twitter.

O atacante entrou em campo aos 20 minutos do segundo tempo, mas depois de dividida com Alex Bergantiños, aos 40, teve de ser retirado de campo de maca. Na queda, "El Niño" bateu a cara no chão e assustou os companheiros de equipe.

Foto: Reprodução / LFP

O jogo ficou paralisado por quase sete minutos, para o atacante ser atendido ainda no gramado.

– Estamos assustados, mas as notícias que recebemos até agora são boas. O mais importante é que Torres está bem – afirmou o brasileiro Filipe Luis depois da partida à televisão Bein Sports.

Pouco depois, o clube tranquilizou a torcida e os jogadores, afirmando que "Torres realizou uma tomografia computadorizada no crânio e na cervical. Não houve lesões nem alterações traumáticas".

O atacante está estabilizado e consciente, mas deve passar por mais uma bateria de exames na sexta-feira.

FULL HD Video of Fernando @Torres sickening injury tonight for Atletico (v Deportivo). Get well soon! ¿¿¿¿ pic.twitter.com/XrmXTHmNk5 — Lucas Thurgood (@LucasThurgood) 2 de março de 2017