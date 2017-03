Fifa descarta risco de violência contra torcedores na Rússia

Alerta na Copa

A Fifa rejeitou, nesta quinta-feira, qualquer risco à segurança dos torcedores que viajarem à Rússia para assistir à Copa das Confederações, em junho deste ano, e à Copa do Mundo 2018, garantindo que essas competições serão "um festival do futebol".

— Confiamos nos dispositivos que serão colocados em prática pelas autoridades para a Copa das Confederações e para a Copa do Mundo. Houve muita informação trocada com a Uefa, por exemplo, com as autoridades da França durante e depois da Euro — declarou Colin Smith, diretor de competições da Fifa.

O dirigente falou durante coletiva de imprensa em Moscou:

— Esses torneios são um festival do futebol. São acompanhados por verdadeiros fãs do futebol e essas são, de longe, a maioria das pessoas.

Certa preocupação pela seguranças dos torcedores que viajarão à Rússia surgiu após a Euro 2016, na França, marcada por confrontos violentos entre torcedores ingleses e russos em Marselha(foto abaixo).

O governo russo afirma que aplicará uma política de tolerância zero em relação a incidentes violentos e garante que os torcedores de bem poderão visitar o país com toda a segurança.



A delegação da Fifa, que visitou nos últimos quatro dias as quatro cidades-sede da Copa das Confederações, se mostrou satisfeita com a qualidade dos gramados dos estádios que receberão jogos.

— Temos um programa e temos nossos próprios consultores para vigiar, aconselhar e até se envolver nos preparativos (da competição) — garantiu Colin Smith.

No final do ano passado, uma delegação da Fifa constatou que o campo retrátil do novo estádio de São Petersburgo apresentava problemas de estabilidade. Nesta quinta, Smith afirmou ter certeza que o gramado será "de nível mundial".

— De maneira geral, estamos satisfeitos do progresso e do programa (da Rússia para as duas competições) — concluiu o dirigente da Fifa.

