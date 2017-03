Fifa encaminha nova divisão de vagas para a Copa com 48 seleções em 2026

Novo formato

A Fifa anunciou na tarde desta quinta-feira uma recomendação para a divisão das vagas para a Copa do Mundo de 2026, quando o Mundial será expandido para 48 seleções. A Conmebol, que atualmente tem quatro vagas e meia para o Mundial, passará a ter seis vagas diretas. O novo formato deve ser ratificado pela Fifa no dia 9 de maio, em reunião do Conselho da Fifa que será realizado nas Bahamas.

As Eliminatórias terão também um novo formato para a repescagem. Em vez de playoffs intercontinentais, haverá um torneio com seis países para definir dois classificados. A repescagem será realizada no país-sede e servirá como um evento-teste.

Vagas diretas:

País-sede (1)

Ásia (8)

África (9)

América do Norte, Central e Caribe (6)

América do Sul (6)

Oceania (1)

Uefa (16)

Repescagem (torneio com seis times que dará duas vagas ao Mundial):

Ásia (1)

África (1)

América do Norte, Central e Caribe (1)

América do Sul (1)

Oceania (1)

Seleção extra do continente do país-sede (1)

*ZHESPORTES