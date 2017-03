Godín valoriza Leicester após sorteio da Liga dos Campeões: 'Respeitamos muito nossos rivais'

Pés no chão

Apesar de ter o adversário considerado mais fácil das quartas de final da Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid sabe que pode encontrar armadilhas no caminho. Segundo o zagueiro Godín, o Leicester mostrou contra o Sevilla que é uma equipe complicada de se vencer.



— Todos os times que sobraram nas quartas de final são difíceis. Nós respeitamos muito nossos rivais e sabemos como eles são difíceis. Eles demonstraram isso eliminando o Sevilla, que é um dos times brigando pelo título do Espanhol. Sabemos que eles são perigosos e como será difícil — disse.

Os Foxes vivem seu melhor momento na temporada e tentam recuperar os primeiros meses caóticos dentro do Campeonato Inglês.



— Na Liga dos Campeões eles têm jogado como na última temporada do Campeonato Inglês. Um time compacto, que foi muito forte defensivamente e sabia como tirar vantagem dos espaços. o time mostrou uma bom nível de jogo e forma. A performance física deles contra o Sevilla foi muito impressionante — completou.



*LANCEPRESS