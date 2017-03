United enfrentará o Anderlecht nas quartas de final da Liga Europa

Logo depois de definir os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões, a Uefa realizou o sorteio da Liga Europa. Principal clube na competição, o Manchester United enfrentará o Anderlecht, da Bélgica, nas quartas.

Leia mais:

Fifa suspende Mali por interferência do governo na federação nacional

Guardiola vê "magia" questionada na Inglaterra

Mario Götze desfalca Borussia Dortmund pelo resto da temporada

O Celta de Vigo enfrentará o Genk, enquanto o Ajax pega o Schalke 04 e o Lyon duela com o Besiktas. Os jogos serão nos dias 13 e 20 de abril.



The official result of the #UELdraw... pic.twitter.com/0HJacqyLWX