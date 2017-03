Mario Gotze desfalca Borussia Dortmund pelo resto da temporada

Futebol

O Borussia Dortmund anunciou, nesta quarta-feira, que Mario Gotze não vai mais jogar na temporada por "problemas de metabolismo" e vai se preparar para estar em plenas condições no ano que vem.

– A aposta esportiva do jogador é estar plenamente operacional no início da próxima temporada – declarou o clube em comunicado. – Se o tratamento avançar bem, Gotze vai poder retomar os treinamentos desde a pré-temporada – – acrescentou.

O atacante sofreu com problemas musculares nos últimos meses e os médicos diagnosticaram que Gotze precisaria deixar os treinos por problemas de metabolismo.

O anúncio do departamento médico confirma o afastamento do atacante, que jogou apenas 24 minutos em 2017. Gotze fez o gol do título da Copa do Mundo de 2014, contra a Argentina.



*AFP