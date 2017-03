Time da liga de desenvolvimento da NBA usará uniformes inspirados nos Power Rangers

Modelo especial

O Delaware 87ers, time da liga de desenvolvimento da NBA vinculado ao Philadelphia 76ers, usará um uniforme especial nesta sexta-feira. O time enfrentará o Salt Lake City Stars com camisetas inspiradas no Power Ranger rosa. A iniciativa faz parte de uma ação comercial chamada Nickelodeon Night.

A D-League é formada por 22 times filiados às franquias da NBA. A liga serve para abrigar jogadores que não têm espaço no nível mais alto do basquete dos Estados Unidos e para as equipes da NBA fazerem testes em atletas.

O 87ers está em quinto lugar na Conferência Leste, com 22 vitórias e 20 derrotas na temporada.

