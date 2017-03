Japão vence Emirados Árabes e encaminha classificação à Copa do Mundo

Eliminatórias

Com mais tranquilidade do que o esperado, o Japão bateu os Emirados Árabes Unidos em confronto pela parte superior do Grupo 2 das Eliminatórias Asiáticas. Fora de casa, nesta quinta-feira, os nipônicos venceram por 2 a 0, com gols de Kubo e Konno.

Com o triunfo, o time comandado por Vahid Halilhodzic chega aos 13 pontos e permanece na vice-liderança. Está atrás apenas da Arábia Saudita, que está com a mesma pontuação, porém à frente pelo quesito saldo de gols.



Já pelo Grupo 1, encerrando esta rodada, o Qatar entrou em campo para encarar a badalada e invicta seleção iraniana, em casa. E foram os visitantes que aprontaram e venceram por 1 a 0, com gol de Mehdi Taremi.



O Irã dispara na ponta de sua chave, praticamente garantindo uma vaga na próxima Copa do Mundo. Agora, soma 14 pontos, seis a mais que a Síria, que está em quarto lugar. O Qatar, por sua vez, tem apenas quatros pontos, segue na lanterna e sem sonhar com voos mais altos.



Em tempo: nesta fase, os dois primeiros de cada grupo se classificam à Copa-2018. As terceiras colocadas das duas chaves se enfrentam num mata-mata para decidir qual delas jogará a repescagem intercontinental contra o quarto colocado da Concacaf (América do Norte e Central).



