Lahm responsabiliza clubes pela falta de competitividade no Alemão

Futebol

Em entrevista à revista Sport Bild, o capitão do Bayern de Munique, Phillipp Lahm, negou que a atual hegemonia da equipe bávara no Campeonato Alemão esteja ligada apenas ao aspecto financeiro. O Bayern já encaminha seu quinto título seguido na competição.

Leia mais:

Ozil diz que se sente perseguido: "Sempre me apontam como culpado"

Argentina despista sobre Sampaoli e não garante Bauza: "Vamos conversar"

Melo e Kubot passam pela dupla de Bruno Soares e estão nas quartas do Masters 1000 de Miami



– A situação financeira na Bundesliga não era diferente nas temporadas nas quais terminamos em segundo lugar ou em quarto. Se após 25 rodadas temos 13 pontos de vantagem é porque outras equipes com possibilidades financeiras, como o Wolfsburg ou o Schalke, não se armaram suficientemente bem para ter sucesso constantemente – disse Lahm.



Antes da sequência do Bayern começar em 2013, o Borussia Dortmund foi bicampeão nas temporadas 2010/11 e 2011/12. A última vez que a equipe de Munique não ficou em primeiro ou segundo foi em 2011, quando acabou na terceira posição.



Os aurinegros, inclusive, foram colocados como os únicos concorrentes que poderiam tirar a ponta dos comandados de Carlo Ancelotti. No entanto, o Dortmund é apenas o terceiro colocado na Bundesliga e está 16 pontos atrás dos líderes.



– Eles têm um time incrivelmente cheio de talento e poderiam fazer com que a Bundesliga fosse mais acirrada. Aos outros, simplesmente lhes falta qualidade. É preciso constatar isso.



*LANCEPRESS