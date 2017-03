Lukas Podolski anuncia a saída do Galatasaray e a ida para o Japão

Futebol

Nesta quinta-feira, o atacante Lukas Podolski anunciou que vai defender o Vissel Kobe, do Japão. O jogador alemão, que atua no Galatasaray, da Turquia, revelou sua decisão por meio das redes sociais.



– Posso confirmar que no final desta temporada vou me juntar ao Vissel Kobe, da J-League, no Japão. Não é uma decisão contra o Galatasaray, é uma decisão que tomei para um novo desafio, e vou explicar melhor quando chegar a hora certa. Mas neste momento o meu único foco é ajudar o Galatasaray e os nossos torcedores fantásticos – disse.

Podolski tem 31 anos de idade e foi campeão mundial com a seleção da Alemanha, em 2014. O atacante foi revelado pelo Colônia e passou também por Bayern de Munique, Arsenal e Inter de Milão antes de chegar ao Galatasaray, onde está desde a temporada 2015/16.



Nesta temporada, Podolski atuou em 21 partidas pelo Galatasaray e marcou 14 gols.



