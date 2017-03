Clube onde o golfe será disputado na Tóquio 2020 não aceita entrada de mulheres, e COI pede mudança

Olimpíada

Os Jogos de Tóquio 2020 podem enfrentar problemas com o golfe. O local selecionado para receber a modalidade olímpica, o Kasumigaseki Country Club, possui uma política que proíbe o uso de suas dependências por mulheres. Por conta disso, o vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), John Coates, cobrou alterações no tratamento com as mulheres.



– Esta semana tivemos mais discussões com o clube e estamos indo na direção certa para que eles não tenham um procedimento de adesão não-discriminatório por lei de seu clube. Parece que nós poderemos ter isso resolvido até o fim de junho.

Mesmo com o aparente final positivo, Coates não descartou a possibilidade de alterar a sede do golfe caso as reivindicações não sejam atendidas, mesmo com alguns investimentos já realizados.



– Há investimentos já feitos lá, é possível ir a outro lugar, mas acho que isso vai dar certo – concluiu o dirigente.



O Kasumigaseki Country Club é um dos locais mais tradicionais do golfe japonês, fundado em 1929 e sede do aberto nacional quatro vezes.



