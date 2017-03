Mãe de Eliza Samudio vai à Justiça contra soltura de goleiro Bruno

Após liberdade

A mãe de Eliza Samudio, Sônia de Fátima Marcelo da Silva de Moura, recorreu contra a soltura do goleiro Bruno, que teve liberdade determinada no mês passado pelo STF. Ele foi solto ainda no final de fevereiro, depois de seis anos e meio detido. As informações são do portal G1.

Leia mais:

"Prisão perpétua não traria vítima de volta", afirma goleiro Bruno após deixar prisão



Sônia apresentou o recurso nesta sexta-feira alegando que a soltura de Bruno põe em risco a segurança, paz social e integridade física sua e deu neto, filho de Eliza e Bruno. Ela também alega que o goleiro não foi apenas condenado por mandar matar Eliza, mas por ter a ameaçado, batido e prendido quando estava grávida.

Bruno foi condenado por 17 anos e 6 meses em regime fechado, por homicídio triplamente qualificado, três anos e três meses em regime aberto, por sequestro e cárcere privado, e mais um ano e seis meses por ocultação de cadáver.



Leia as últimas notícias