Marquinhos analisa momento da Seleção: "Estamos com os pés no chão"

Cautela

A Seleção Brasileira venceu os sete jogos que fez nas Eliminatórias sob o comando de Tite. Mesmo assim, o zagueiro Marquinhos garantiu que não há clima exagerado de empolgação no vestiário.

— Estamos com pés no chão, o Tite gosta de saber porque venceu, ele busca passar para o time que a gente tem que merecer vencer — disse o zagueiro, em entrevista coletiva neste domingo.

Na avaliação do defensor, a partida contra o Paraguai, nesta terça-feira, terá uma dificuldade extra pelo fato de o técnico Francisco Arce já conhecer o futebol brasileiro — ele teve passagens como jogador por Grêmio e Palmeiras.

— São jogo difíceis, a gente vem num grande momento. O Arce conhece bem o futebol brasileiro, ele vai propor o jogo — observou.

Com 30 pontos, a Seleção Brasileira lidera as Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia e está virtualmente classificada. O jogo contra o Paraguai é às 2145min desta terça-feira na Arena Corinthians, em São Paulo.