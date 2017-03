Martine e Kahena vencem regata com homens na abertura da Copa Brasil de Vela

Ouro no Guaíba

As campeãs olímpicas Martine Grael e Kahena Kunze foram destaque do primeiro dia de regatas da 4ª Copa Brasil de Vela, que está sendo disputada no Guaíba, em Porto Alegre.



Ouro na classe 49er FX nos Jogos do Rio 2016, a dupla competiu na raia entre os homens, na 49er. As velejadoras venceram uma das duas regatas realizadas no dia e estão em segundo lugar na classificação, com quatro pontos perdidos.

— Toda competição é válida, e competir com os homens é um desafio maior. Hoje, demos um jeito de acertar todos os detalhes para ganhar alguma vantagem caso o vento aumentasse. E isso deu certo — explicou Martine, que topou o desafio de correr ao lado de Kahena de 49er pela falta de um número suficiente de adversárias na 49er FX.

As embarcações das duas classes são iguais, mas o mastro e a vela são maiores na 49er.

Neste dia de abertura das regatas, as campeãs olímpicas deixaram para trás o maior medalhista olímpico do esporte brasileiro. Robert Scheidt, competindo pela primeira vez no país na classe 49er, aparece em quarto lugar na classificação, ao lado de Gabriel Borges, com sete pontos perdidos.

Os líderes são Marco Grael e o espanhol Carlos Robles, com três pontos perdidos. A disputa da Copa Brasil segue até o próximo sábado. O campeonato serve como seletiva para a formação da Equipe Brasileira de Vela para este ano.

— Estamos encarando este campeonato como um grande treino. A 49er é bem mais puxada. Embora seja o mesmo barco, temos que fazer mais força. Quando voltarmos a treinar no nosso barco, acho que será até mais fácil e isso será muito vantajoso para o 49er FX — afirmou Kahena.

A Copa Brasil de Vela reúne até agora 107 velejadores, representando cinco países (Argentina, Brasil, Equador, França e Uruguai) e totalizando 80 barcos. As inscrições ainda estão abertas para as classes Finn e Kitesurfe Hidrofoil. Isso porque as provas da Finn começam na próxima quarta-feira, e do kitesurfe no dia seguinte.

Paralelamente à competição, está sendo realizada a 2ª Copa Brasil de Vela Jovem.

A 4ª Copa Brasil de Vela está sendo organizada em sede dividida entre o Clube dos Jangadeiros e o Veleiros dos Sulm, em Porto Alegre. A competição vai até sábado (11/3). As disputas começam a partir das 13h, com previsão de até duas regatas por dia.



*ZHESPORTES