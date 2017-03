Mascherano é acusado de comandar panela na Seleção argentina e se revolta

Não gostou

O ex-preparador físico da seleção argentina, Carlos Dibos, acusou Javier Mascherano de comandar uma panela dentro da seleção argentina. E o volante não gostou nada. Suspenso na derrota para a Bolívia na última terça-feira, o jogador do Barcelona respondeu a afirmação através do Twitter.



- É uma pena para o futebol argentino ter um profissional como o Sr. Dibos, que trabalhou conosco na seleção, me responsabilizando por coisas tão sérias como as que mencionou. Eu aceito qualquer crítica em relação a meu nível de jogo, mas não aceito que me atribuam essas acusações. Tenho a consciência limpa. Eu nunca participei de uma decisão de um treinador. As coisas que compartilhei com ele e minha opinião sobre o seu profissionalismo me reservo a mim. Lamento muito que o futebol argentino conte com pessoas deste nível de qualidade humana — disse Mascherano.

O ex-preparador criticou Mascherano em entrevista à emissora argentina "TyC Sports" e pediu que o ciclo do atleta terminasse logo. Os dois trabalharam juntos na seleção albiceleste quando ela era comandada por Alfio Basile entre 2006 e 2008.

- É preciso acabar com a reunião de amigos na seleção. Mascherano comanda uma panela na seleção. Eu acho que é um dos jogadores que já completou seu ciclo aqui.