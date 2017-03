Nilton, ex-Inter, conta suas histórias no futebol japonês 

De bem com a vida

Quem disse que no Japão não tem um churrasco de primeira... pic.twitter.com/CXZnVX8qZ9 ¿ Nilton (@volantenilton) 19 de março de 2017

O ex-volante do Inter Nilton vive boa fase em sua segunda temporada no Japão. Pela primeira vez fora do Brasil, o volante ex-Corinthians, Vasco, Cruzeiro e Internacional) tem sido um dos destaques do Visse Kobe, atual líder invicto do Campeonato Japonês (quatro vitórias em quatro partidas) e que, em breve, receberá o astro Lukas Podolski.

De solitárias voltas na rua a churrasco de carne de urso, Nilton já acumula histórias inusitadas ao longo dos noves meses que está na equipe comandada por Nelsinho Baptista, que volta a campo neste sábado, para encarar o Urawa Reds pela J-League.

Leia mais:

Benfica e Porto fazem confronto direto pela liderança do Português

Manchester United está disposto a pagar R$ 338 milhões por Griezmann

PSG quer pôr fim ao pesadelo na final da Copa da Liga contra Monaco





– No início foi complicado me adaptar ao fuso horário. Às vezes, quando eu ainda morava em hotel, ia dar volta na rua, sozinho, até ficar com sono. Minha família só veio depois de um mês e meio da minha chegada. Foi complicado até lá – disse Nilton ao LANCE!, contando ainda o que mais o chocou nos primeiros no país oriental.



– Eu me surpreendi com o arroz aqui, de verdade. Meu Deus, como eles são fissurados! Até no café da manhã eles comem, inclusive com salada, eu levei um susto quando vi. Outra situação que me espanta é a forma como eles sugam o macarrão... O que é aquilo?! O Leandro da Silva, que já está aqui há 12 anos, me explicou que isso é normal e uma forma de comprovar que a pessoa gostou da comida – disse Nilton.

O volante elogiou as comidas do país, mas se espantou um pouco quando viu umas "carnes diferentes" no churrasco:

– As carnes daqui são maravilhosas e, sempre que dá, fazemos churrasco. Mas isso me lembra uma história bizarra. Uma vez, fizemos uma reunião com amigos e eles assaram carne de pato e de urso. No início me assustei bastante, mas é gostoso.

BOA FASE NO JAPÃO

"Nelsinho Baptista arrumou um esquema que a nossa equipe dificilmente leva gols. O japonês aqui domina e já passa a bola. Eu, quando cheguei, queria prender muito a bola... Eles não têm a ginga do brasileiro, por exemplo. Acabei me adaptando ao estilo daqui e, com o tempo, fui evoluindo, conseguindo contribuir mais, inclusive com assistências."

FUTEBOL JAPONÊS

"Quando eu cheguei, tinha uma visão do futebol japonês. Mas eu fui surpreendido. Aqui, eles são muito técnicos e trocam muitos passes. Vimos isso no Mundial de Clubes com o Kashima Antlers. O que o técnico pede eles fazem, é impressionante, tanto no aspecto ofensivo quanto defensivo. São muito disciplinados. Se você falar: "Bate a cabeça na trave para pegar o rebote", eles vão e fazem sem pensar duas vezes."

CAMISA 10

"Tem um amigo que trabalha como tradutor que sempre me traz notícias da imprensa e das redes sociais. Ele até comentou comigo que alguns torcedores não gostaram da saber que eu perderia a camisa 10 para ele (Podolski), mas para mim é tranquilo. O número não me atrapalha nada. Só me atrapalharia se o número da conta fosse alterado (risos). Espero jogar muito ao lado dele."

VOLTA AO BRASIL?

"Não penso em retornar ao Brasil agora. O povo aqui me recebeu muito bem, me sinto muito à vontade e adaptado ao país. Sempre procuro conhecer mais o país, a cultura. Uma aprendizagem que agrega para os meus filhos também. Por onde passar, quero deixar uma história bonita. Por isso, quero levantar troféu aqui também, como fiz nos clubes onde passei no Brasil."

Voltando pra casa com mais 3 pontos. pic.twitter.com/cPfdpYlsBY ¿ Nilton (@volantenilton) 12 de março de 2017

PIMENTA



"Numa reunião de jogadores, logo no meu início aqui, sofri com os companheiros. Eram um bingo, eles armaram para eu ser sorteado e pagar uma prenda. Me arrumaram uma comida superapimentada, daí eu pedi "água, água" e acabaram me dando saquê. Fiquei muito doido, tiveram que me deixar em casa. No dia seguinte, não lembrava de nada (risos)."

*LANCEPRESS