Manchester United está disposto a pagar R$ 338 milhões por Griezmann

Se Neymar está longe de Old Trafford por conta dos altos valores envolvidos na negociação, o mesmo não se pode dizer de Antoine Griezmann. De acordo com o periódico "Telegraph", o Manchester United está disposto a pagar a cláusula de rescisão do atacante do Atlético de Madrid, no valor de 100 milhões de euros (R$ 338 milhões).



O montante é bastante elevado, mas ainda é a metade da multa de Neymar no Barcelona, estipulada em 200 milhões de euros (cerca de R$ 679 milhões). A transação com o brasileiro foi classificada por José Mourinho como de "arrombar os cofres".



Segundo a publicação, Pogba seria um trunfo dos Red Devils para convencer o compatriota Griezmann a se mudar para Manchester. O meia teria dito ao companheiro de seleção que o clima da cidade não é tão ruim, apesar da fama não ser tão boa. Contudo, o atacante do Colchonero gosta de viver em Madri e isso pode pesar em sua decisão.



Antes de pensar em reforços de peso, o Manchester United precisa conquistar um lugar na próxima edição da Liga dos Campeões. Atualmente, a equipe está em quinto, com 52 pontos, a quatro do Liverpool (mas também com dois jogos a menos), último time que garantiria um lugar na competição via Campeonato Inglês.



Já o Atlético de Madrid ainda disputa a Liga dos Campeões e enfrenta o Leicester nas quartas de final. No Espanhol, está em quarto, no grupo dos classificados para o torneio continental.



