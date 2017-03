CBV define datas das semifinais da Superliga masculina

Vôlei

Saiu nesta sexta-feira, um dia após o fim das quartas de final, a tabela das semifinais da Superliga masculina de vôlei 2016/2017. O primeiro duelo da nova fase será entre Funvic/Taubaté e Sesi-SP, na próxima quinta-feira, no ginásio do Abaeté, em Taubaté (SP), às 22h, com transmissão da RedeTV e do SporTV. No sábado seguinte, será a vez de Sada Cruzeiro e Vôlei Brasil Kirin/Campinas se enfrentarem pela primeira rodada, às 20h30, no ginásio do Riacho, em Contagem, também com SporTV. As duas séries serão em melhor de cinco jogos.

Leia mais:

Advogado garante que não houve adulteração: "É rigorosamente o documento que chegou ao Inter"

Grêmio se manifesta e recua em negociações para compra da Arena

Zago espera por Carlinhos para colocar Uendel no meio-campo contra o Cruzeiro



Os quatro times que chegam as semifinais foram os quatro primeiros colocados na fase classificatória: Sada Cruzeiro, Funvic Taubaté, Sesi-SP e Vôlei Brasil Kirin, nesta ordem. Todos eliminaram seus adversários em três jogos na série melhor de cinco pelas quartas de final. O time cruzeirense passou pelo Lebes/Gedore/Canoas (RS), o Taubaté pelo JF Vôlei (MG), a equipe do Sesi-SP pelo Minas Tênis Clube (MG) e a equipe de Campinas (SP) eliminou o Montes Claros Vôlei (MG).

Primeira rodada

6/4 – Funvic Taubaté (SP) x Sesi-SP, às 22h, no ginásio do Abaeté, em Taubaté (SP) – REDETV E SPORTV

8/4 – Sada Cruzeiro (MG) x Vôlei Brasil Kirin (SP), às 20h30, no Riacho, em Contagem (MG) – SPORTV

Segunda rodada

13/4 – Vôlei Brasil Kirin (SP) x Sada Cruzeiro (MG), às 22h, no Taquaral, em Campinas (SP) – REDETV E SPORTV

15/4 – Sesi-SP x Funvic Taubaté (SP), às 21h30, no ginásio Lauro Gomes, em São Caetano (SP) – SPORTV

Terceira rodada

21/4 – Funvic Taubaté (SP) x Sesi-SP, às 21h, no ginásio do Abaeté, em Taubaté (SP) – SPORTV

22/4 – Sada Cruzeiro (MG) x Vôlei Brasil Kirin (SP), às 21h30, no Riacho, em Contagem (MG) – SPORTV

Quarta rodada (se necessário)

27/4 – Sesi-SP x Funvic Taubaté (SP), às 19h30, no ginásio Lauro Gomes, em São Caetano (SP) – SPORTV

27/4– Vôlei Brasil Kirin (SP) x Sada Cruzeiro (MG), às 22h, no Taquaral, em Campinas (SP) – REDETV

Quinta rodada (se necessário)

1/5 – Funvic Taubaté (SP) x Sesi-SP, às 19h, no ginásio do Abaeté, em Taubaté (SP) – SPORTV

1/5 – Sada Cruzeiro (MG) x Vôlei Brasil Kirin (SP), às 21h30, no Riacho, em Contagem (MG) – SPORTV

*ZHESPORTES