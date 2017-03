Medina é eliminado na repescagem na Austrália

Mundial de Surfe

Com derrotas nas duas primeiras rodadas em Margaret River, na Austrália, o brasileiro Gabriel Medina foi eliminado da segunda etapa do Circuito Mundial de Surfe. Nesta quarta-feira, na primeira bateria do round 2, o surfista local Jacob Willcox somou 10,53 contra 9,00 do campeão mundial de 2014.



Na estreia, na véspera, Medida havia caído para a repescagem ao ficar atrás do compatriota Jessé Mendes em uma bateria que contou ainda com o brasileiro Wiggolly Dantas.

Na primeira etapa da temporada, Medina terminou em terceiro lugar.

