Mercedes nega rumores sobre tentativa de contratar Vettel 

Diretor da equipe Mercedes, o tricampeão de F-1 Niki Lauda negou os rumores de que a escuderia prepara uma tentativa de tirar Sebastian Vettel da Ferrari.



Com vários contratos de pilotos expirando no final deste ano, principalmente de Fernando Alonso, hoje na McLaren, e de Vettel, a Mercedes não nega que ofereceu um contrato a Valtteri Bottas de apenas 1 ano com a intenção de avaliar seu desempenho para garantir (ou não) um segundo ano na equipe alemã.



Entretanto, Lauda nega que o grande plano seja tirar Vettel da Ferrari.



— Esse não é o nosso plano, devo dizer isso muito claramente — declarou o tricampeão mundial à emissora austríaca ORF.



Contudo, ele não nega que a Mercedes está mantendo suas opções abertas.



— Vamos começar com Bottas e (Lewis) Hamilton e ver como serão as coisas — acrescentou Lauda.



