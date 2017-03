No sufoco, Vasco se classifica à terceira fase da Copa do Brasil

Gol no final

Sem Nenê, principal nome do Vasco, coube a Wagner assumir a camisa 10 na partida do Vasco diante do Vila Nova na noite desta quarta-feira, no Serra Dourada. O duelo foi válido pela segunda fase da Copa do Brasil e a equipe comandada por Cristovão Borges era obrigada a vencer para se classificar à terceira fase - um empate levaria a decisão para os pênaltis. Os vascaínos passaram sufoco, mas venceram por 2 a 1, gol justamente de Wagner no fim.

A escolha de Cristovão Borges em colocar Andrezinho na vaga de Nenê como titular não foi a das melhores. O time do Vasco pecou com a criação no meio de campo, repetindo, de certa forma, o que acontecera no sábado passado, quando os vascaínos foram eliminados pelo Flamengo na Taça Guanabara. O treinador vem se queimando no comando da equipe recentemente.

Vale destacar, por sinal, o fato de o Vasco estar em uma sequência muito ruim de partidas como um todo. Há a dependência de jogadas isoladas para que os gols sejam marcados pela equipe. Foi desta forma, inclusive, que saiu o gol vascaíno sobre o Vila Nova. Aos 15 minutos, Henrique cruzou com perfeição da esquerda e Thalles, oportunista, mandou direto, golaço. Vasco 1 a 0.

Depois do gol, o Vasco pouco fez. E o Vila Nova, com a força de seus torcedores dentro de sua casa no Serra Dourada, foi para cima. Aos 22, Wallyson mandou forte para o gol e obrigou Martin Silva a fazer importante defesa. Oito minutos mais tarde, o árbitro Leandro Pedro Vuaden assinalou pênalti contra o Vasco após a bola tocar na mão de Gilberto. Wallyson foi na cobrança e converteu, 1 a 1.

No início do segundo tempo, o Vasco seguiu sem ter opções, enquanto o Vila Nova tentava aproveitar as oportunidades nos lances de contra-ataque. Andrezinho e Gilberto, destoando dos companheiros vascaínos em campo, foram sacados para as entradas de Escudero e Yago Pikachu, o que melhorou um pouco o sistema tático da equipe. Apesar disto, o Vasco não levava muito perigo.

Assim, lances esporádicos passaram a predominar a partida. O Vasco corria de qualquer forma para tentar evitar a cobrança por pênaltis, já que não chegou a treinar este fundamento em específico ao longo da semana. E aos 39 minutos o Wagner mostrou a estrela e selou a classificação - o primeiro gol do meia com a camisa cruz-maltina, diga-se de passagem. Para alegria dos vascaínos, que passaram um completo sufoco em campo. Desta vez a sorte estava no lado de São Januário, mas se deve trabalhar para que contra o Vitória, a partir de quarta-feira da semana que vem, os gols e a vitória saiam sem dificuldades.

