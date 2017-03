Atlético-PR vence Coritiba em clássico adiado e com transmissão online

2 a 0

Em partida adiada, válida pela quinta rodada do Campeonato Paranaense, o Atlético-PR conseguiu a primeira vitória no torneio ao vencer o Coritiba por 2 a 0, na Arena da Baixada, na noite desta quarta-feira, jogando com o time reserva. O duelo, cancelado pela Federação Paranaense de Futebol há uma semana e meia, ficou marcado pela primeira transmissão exclusivamente online do futebol brasileiro – nos canais do Youtube e Facebook dos clubes. A iniciativa só foi possível porque ambos foram os únicos que não fecharam a venda dos direitos de transmissão à RPC, filiada da Globo no Paraná, para o Estadual.

O time da casa tentou colocar seu ritmo e tomar a iniciativa no começo do jogo, com a bola no chão e até abrir espaço. Já o Coxa, apesar da pouca posse de bola, conseguia se defender bem, e os dois lados só chegaram em bolas paradas nos 20 minutos iniciais.

A primeira grande chance foi do Coritiba, aos 23. Carlinhos acionou Thiago Lopes no meio, que driblou três marcadores e, da meia lua, bateu alto em cima do arqueiro. Dez minutos depois, em nova troca de passes, dessa vez com Kleber de calcanhar, Lopes só parou com falta de José Ivaldo dentro da área. No pênalti, Kleber chutou do lado direito de Santos, mas acertou a trave.

A resposta do Atlético veio seis minutos depois – e foi fatal. O Coxa errou na saída de bola, João Pedro cruzou, a zaga afastou mal e Crysan chapou com categoria de fora da área, no canto esquerdo de Wilson. Aos 41, a igualdade passou perto. Rildo fez grande jogada pela esquerda, pedalou em cima de dois marcadores e rolou para Thiago Lopes, na pequena área, que chutou por cima.

Na segunda etapa, a polêmica da partida rolou aos 9. Com Rossetto caído no ataque, o Coritiba não fez o fair play, Carlinhos cruzou para Matheus Galdezani, que driblou o arqueiro e um defensor, mas bateu fraco e José Ivaldo tirou em cima da linha. Assim que a bola saiu, os jogadores das duas equipes discutiram e se empurraram, mas a arbitragem apenas advertiu verbalmente alguns atletas.

O jogada animou o time visitante, que ficou com a bola todo o tempo e tentava pressionar. Três minutos depois, Rildo achou Iago do lado direito, que chutou rasteiro para boa defesa de Santos. O problema alviverde era que o meio não criava e os lançamentos sem qualquer destino, em sua maioria, viraram frequentes, o que facilitou a vida atleticana.

A última boa oportunidade veio aos 30min. Em falha de Jacy, Rildo cortou para o meio e deu ótimo passe para Neto Berola, sozinho na área, mas ele bateu em cima do goleiro. No final, o Furacão matou o duelo. Após cobrnaça de falta, a bola sobrou para Douglas Coutinho, que bateu cruzado e Luis Henrique completou em cima da linha para fazer o segundo.

O triunfo coloca o Atlético-PR na oitava posição do Paranaense, com seis pontos – o Coritiba é o sexto, com sete. Na próxima rodada, a equipe atleticana enfrenta o Foz do Iguaçu, fora de casa, no sábado, às 20h, enquanto o Coxa recebe o Prudentópolis no mesmo dia, às 16h, no Couto Pereira.

*LANCEPRESS

