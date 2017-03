Como o jurídico do Grêmio trabalha para inscrever Barrios para o Gre-Nal

Clássico 412

O fazedor de gols do Grêmio só pensa no Gre-Nal. Apresentado nesta quarta, no CT Luiz Carvalho, Lucas Barrios recebeu a camisa 18 e se colocou à disposição de Renato para estrear no clássico de sábado. Sua presença em campo, contudo, ainda depende do departamento jurídico, que pretende inscrever o centroavante no Boletim Informativo Diário (BID) até o final da tarde desta quinta-feira.



Por parte da direção, a confiança em regularizá-lo a tempo do Gre-Nal é grande. Como o Palmeiras se comprometeu em registrar a rescisão do contrato do goleador até o meio-dia desta quinta-feira, o Grêmio já tem preparada toda a documentação para entrar com o pedido de inclusão de Barrios no BID.



Leia mais

Grêmio x Ceará: tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida

Grêmio confirma negócio adiantado para trazer o meia Gata Fernández

Lucas Barrios é apresentado pelo Grêmio: "Seria lindo jogar o clássico"



Como trata-se de transferência interna, o centroavante já tem visto de trabalho no Brasil e número de registro na CBF, o que agiliza a liberação segundo o advogado Gabriel Vieira, do Grêmio.



— É um procedimento simples. O Palmeiras tem que enviar a rescisão à CBF para que a gente possa entrar com o nosso documento. Já temos o contrato pronto para enviar — explica Vieira.



Depois da publicação do nome de Barrios no BID, o Grêmio terá de incluir o centroavante na lista do Gauchão. Com dois nomes em aberto na relação, que tem limite de 32 atletas, não haverá necessidade de substituição. A inscrição ocorre com um simples envio da listagem por e-mail ao departamento de registro da Federação Gaúcha de Futebol, que deve ser realizado, no máximo, até às 18h de sexta-feira. Ou seja: 24h antes do início do Gre-Nal.



— Se eu estiver habilitado, seria lindo jogar o clássico. A gente precisa sempre, em nossa casa, dar alegria ao torcedor. Sei o que é jogar este tipo de jogo e, se Deus quiser, conseguirei debutar no Grêmio. Tomara que seja com uma vitória — projeta Barrios.



O centroavante não prometeu gols, evitando fixar uma meta para a temporada. Mas garantiu que não faltará trabalho para ajudar o Grêmio, sobretudo na disputa do título da Libertadores, que disse ser um sonho em sua carreira. Além de afirmar que está em plenas condições físicas, já que fez pré-temporada e vinha atuando no Palmeiras, Barrios mostrou estar atento ao rival.



— Já enfrentei várias vezes o Inter, na Copa do Brasil, no Brasileirão. Temos que estar ligados para ganhar. Se a gente se preocupa com o outro time, perdemos o foco. Precisamos nos concentrar no Grêmio para fazer o melhor jogo possível —observa.



ZHESPORTES