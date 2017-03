Grêmio confirma negócio adiantado para trazer o meia Gata Fernández

Reforço próximo

O Grêmio está a detalhes de confirmar a contratação do meia Gata Fernández junto à Universidad de Chile. O argentino de 33 anos, que está em rota de colisão com a torcida do clube chileno, seria liberado para assinar por dois anos na Arena por US$ 500 mil (R$ 1,5 milhão), recebendo R$ 250 mil mensais. Resta a definição do pagamento pelo Grêmio, que deve parcelar o montante.



— O Gastón Fernández é uma situação bastante adiantada. Falta uma série de coisas, como assinar contrato e acertar forma de pagamento. Mas a tratativa está adiantada — confirma o vice de futebol Odorico Roman.



Leia mais

Lucas Barrios é apresentado pelo Grêmio: "Seria lindo jogar o clássico"

Edílson não treina e segue como dúvida para o Gre-Nal

Com reservas e transição, Grêmio anuncia relacionados para encarar Ceará



O dirigente também comentou o interesse no volante Damián Musto, 29 anos, do Rosario Central. Sua liberação, contudo, não seria imediata: viria apenas na metade do ano, para jogar a fase de mata-mata da Libertadores, caso o Grêmio obtenha sua classificação.



— O Musto é um volante importante, um jogador que, se viesse para o Grêmio, ajudaria bastante. Mas não há nada que possamos anunciar como negócio avançado — completou o vice de futebol, que descartou o interesse no zagueiro argentino Fabián Noguera, que está afastado no grupo do Santos.



ZHESPORTES