Com misto de reservas e transição, Grêmio anuncia relacionados para enfrentar o Ceará

O Grêmio anunciou os 18 jogadores relacionados para a partida com o Ceará, nesta quinta-feira, pela Primeira Liga. Como Renato Portaluppi já havia antecipado no sábado, a lista é formada basicamente por jogadores do grupo de transição, além de reservas do grupo principal. O time será treinado por Felipe Endres, técnico da transição, enquanto Renato e a comissão do time principal ficam focados no Gre-Nal do próximo sábado, pelo Gauchão.

Os nomes mais conhecidos são o goleiro Bruno Grassi, o lateral-direito Wallace Oliveira e o atacante Lucas Coelho. O atacante sul-africano Ty Sandows, que tem aparecido no time principal, também está relacionado.

O Grêmio enfrenta o Ceará pela terceira rodada da fase de grupos da Primeira Liga. O jogo da segunda rodada, contra o América-MG, foi adiado para 5 de abril. Por isso, a equipe só fez um jogo na competição — derrota por 2 a 0 para o Flamengo, em Brasília. O time precisa de um bom resultado para seguir com chances reais de classificação — uma derrota na Arena elimina matematicamente o Grêmio. A partida começa às 21h30min.

Lista de relacionados:

Goleiros: Bruno Grassi e Vitor

Laterais: Iago, Lucas Lovat e Wallace Oliveira

Zagueiros: Lucas Rex, Guilherme Truyts e Zé Augusto

Meio-campistas: Balbino, Lima, Machado e Jeferson Negueba

Atacantes: Luan Viana, Lucas Coelho, Rondinelli, Tilica, Ty Sandows e Vico

