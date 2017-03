Palmeiras vende 32 mil ingressos para estreia em casa na Libertadores

Casa cheia

O Palmeiras já vendeu 32 mil ingressos para o jogo contra o Jorge Wilstermann, às 21h45 de quarta-feira, no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.



As vendas seguem para todos os torcedores no site da "futebolcard.com" e em postos físicos. No dia do jogo caso haja disponibilidade de ingressos, as vendas acontecerão pela internet (até o início do confronto) e nas bilheterias do Allianz Parque, com exceção das localizadas no Portão A, que realizarão apenas as retiradas de ingressos comprados virtualmente.

Leia mais

A venda de ingressos para a torcida rival acontecerá apenas na data da partida, nas bilheterias do Portão D do Allianz Parque, após a liberação do policiamento.

O setor Família Palmeiras, em que o sócio Avanti pode levar uma criança de até seis anos sem pagar, estreou no clássico contra o São Paulo, mas não é válido para jogos da Libertadores ou mata-matas.

*LANCEPRESS