"Poucos jogadores são melhores do que eu", afirma Khedira

Autoestima elevada

Titular da Juventus, Sami Khedira assegurou em entrevista ao jornal "La Repubblica" que pretende seguir jogando em alto nível por anos. Em resposta sobre o futuro, chegou a opinar que "há muitos bons jogadores, mas que poucos são melhores" do que ele.



— No futuro, me vejo viajando. Vou aos Estados Unidos, mas não agora. Me sinto bem física e mentalmente. Há muitos bons jogadores, mas poucos são melhores do que eu — destacou.

— Quero ganhar a Liga dos Campeões, quero defender o título mundial com a Alemanha e isso não será possível jogando na China ou nos Estados Unidos. Eu também ganho muito dinheiro aqui (na Itália) — prosseguiu o volante de 29 anos, ainda sobre o decorrer de sua carreira.

Khedira chegou à Juventus na temporada 2015/16, após passar pelo Real Madrid. O alemão tem contrato com a "Velha Senhora" até 2019.



*Lancepress