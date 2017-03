Paraguai vence o Equador e fica próximo da zona de classificação

Copa 2018

Para manter vivas as chances de classificação para a Copa do Mundo 2018, Paraguai e Equador se enfrentaram na noite desta quinta no Estádio Defensores del Chaco. Melhor para a equipe da casa, que venceu pelo placar de 2 a 1, foi a 18 pontos e se manteve próximo à zona de classificação das Eliminatórias.

Apesar de ser visitante foi do Equador as primeiras chances na partida. Com Caicedo, que tentou avançar driblando adversários e Enner Valencia que arriscou um chute de primeira em direção ao gol, o Equador chegou ao ataque. No entanto, foi da seleção paraguaia o primeiro gol no Defensores Del Chaco. Aos 11 minutos, Valdez abriu o placar para a equipe da casa após cobrança de falta de Iturbe.

Leia mais

Seleção de Tite dá show, goleia o Uruguai e segue 100% rumo à Rússia

Com pênalti polêmico, Colômbia vence a Bolívia em Barranquilla

Confira a tabela das Eliminatórias

O Equador tentou responder rapidamente, com Bolaños, mas um impedimento no lance invalidou a jogada da seleção equatoriana. Com a vantagem no placar e jogando em casa, o Paraguai acabou recuando, deixando o jogo mais truncado. Aos 30 minutos, o Equador levou perigo com Enner Silva, que chutou, após escanteio, obrigando boa defesa do goleiro Silva.

Caicedo ainda tentou duas vezes empatar a partida. Na primeira, um chute forte, parou nas mãos de Silva. Na segunda tentativa, em tabela com Bolaños, o chute de Caicedo foi desviado por Verón, que evitou o empate e manteve 1 a 0 para o Paraguai na primeira etapa. Na volta para o segundo tempo, o Equador teve a primeira boa chance de empatar. Bolaños, aos 10 minutos arriscou de fora da área e bola sai a esquerda do goleiro paraguaio.

Apesar de não ter as melhores chances, o Paraguai conseguiu ampliar o placar aos 20 minutos da etapa complementar. Em chute da entrada da área de Almirón, o goleiro equatoriano deu rebote nos pés de Alonso, que estufou as redes adversárias, deixando Paraguai 2 a 0 no placar.

Logo depois do segundo gol paraguaio, o Equador conseguiu, enfim, chegar a um gol na partida. Em tentativa de cruzamento de Valencia na área, a bola pegou no braço de Alonso. O juiz marcou pênalti e, na cobrança, Caicedo diminuiu para o Equador, deixando 2 a 1 no Defensores del Chaco.

Aos 45, o Paraguai quase definiu o placar com Ortiz, que com chute de fora da área parou nas mãos do goleiro Dreer, que evitou o terceiro gol paraguaio.

O Equador ainda tentou chegar ao empate, mas o Paraguai se segurou e garantiu a vitória por 2 a 1. O próximo adversário da seleção paraguaia é o Brasil, na Arena Corinthians. Já o Equador recebe a Colômbia no Estádio Olímpico Atahualpa.

*LANCEPRESS