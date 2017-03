Com pênalti polêmico, Colômbia vence a Bolívia em Barranquilla

1 a 0

A Colômbia recebeu a Bolívia nesta quinta (23), no Estádio Metropolitano de Barranquilla, e garantiu mais uma vitória nas Eliminatórias para a Copa da Rússia 2018. A seleção comandante pelo técnico José Pekerman derrotou o adversário por 1 a 0 com gol de James Rodriguez.



O jogo começou bastante agitando, tanto que logo no primeiro minuto Mina tocou para Bacca, que driblou o goleiro Lampe e tocou para o fundo da rede, mas a arbitragem pegou a posição irregular do jogador colombiano. No lance seguinte, James Rodriguez recebeu passe pela direita e cruzou rasteiro. Por pouco, Bacca não se antecipou ao goleiro boliviano, que acabou fazendo a defesa.

Aproveitando o fator casa e o apoio da torcida, a seleção colombiana seguiu pressionando a Bolívia. Aos sete minutos, James encontrou Armero pela esquerda e o lateral cruzou para Muriel, que bateu de primeira e acertou o travessão boliviano. Sem conseguir chegar ao ataque, a Bolívia não conseguia evitar as investidas da Tricolor. Aos 17, Armero cruzou da esquerda e Torres dominou dentro da área. O meia ajeitou para Uribe, que bateu rasteiro e contou com o desvio em Bacca para quase abrir o placar em Barranquilla.

A dificuldade da Colômbia em balançar a rede na partida era explicada pelos números. Aos 25 minutos da etapa inicial, a seleção comandada por José Pekerman completou 300 minutos sem balançar a rede. Aos 33, Bacca recebeu passe dentro da área e ajeitou para Armero. O lateral lançou para James Rodriguez, que dividiu com o marcador e finalizou para fora. Os colombianos reclamaram de pênalti na jogada, mas a arbitragem nada marcou. Na última oportunidade da etapa inicial, James tocou por cobertura para Cuadrado na grande área, mas o jogador do Juventus cabeceou pela linha de fundo.

O ímpeto da Colômbia não diminuiu na segunda etapa, porém os ataques não foram tão incisivos como no primeiro tempo. Apesar de ter grande parte da posse de bola, os comandados de Pekerman encontraram um pouco mais de dificuldades para criar lances claros de gol. O primeiro momento perigoso aconteceu aos 18 minutos, quando Armero cruzou para área, James cabeceou e o goleiro Lampe espalmou.

No lance seguinte, James Rodriguez bateu escanteio na cabeça de Yerri Mina. O zagueiro palmeirense subiu sozinho e a bola explodiu no travessão boliviano. No rebote, Lampe conseguiu se antecipar aos atacantes e colocou ela para escanteio. Após tanta insistência, enfim saiu o primeiro gol colombiano quando Cuadrado foi lançado na área, dividiu com Coimbra e o árbitro brasileiro Ricardo Marques Ribeiro deu pênalti.

Para não perder o viés dramático da partida, James Rodriguez bateu o pênalti nas mãos de Lampe, que rebateu para dentro da área dando nova chance para o camisa 10 colombiano balançar a rede em Barranquilla.

Os colombianos quase ampliaram nos acréscimos, quando Cardona chutou de fora da área e Lampe deu rebote. Na sequência, o goleiro dividiu com Quiñonez e depois com Zapata, que pisou na mão do goleiro e o jogo foi paralisado.

Com a vitória a Colômbia assumiu provisoriamente a 3ª. colocação das Eliminatórias Sul-Americanas 21 pontos, enquanto a Bolívia segue em 9º. com 7 pontos. Na próxima rodada os colombianos enfrentam o Equador, em Quito, enquanto os bolivianos recebem a Argentina, em La Paz.

