Presidente crava Bayern como campeão do Campeonato Alemão

O Bayern de Munique abriu 13 pontos em relação ao RB Leipzig, segundo colocado do Campeonato Alemão. A grande vantagem, faltando nove rodadas, deixa o time bávaro com a mão no pentacampeonato consecutivo da competição. Nesta quinta-feira, o presidente Uli Hoeness deixou a modéstia de lado e já decretou sua equipe como a grande vencedora da Bundesliga 2016/17.



— As pessoas vão dizer que estou sendo arrogante, mas digo que estou apenas sendo realista. Com 13 pontos de vantagem e maior saldo de gol, teríamos que perder cinco em nove jogos e os outros ganhar todas as partidas — salientou o mandatário.



O RB Leipzig chegou a liderar o Campeonato Alemão no primeiro turno, mas perdeu fôlego e viu o Bayern disparar na liderança. Uli Hoeness, contudo, afirmou que o principal adversário do time de Munique é o Borussia Dortmund, que está em terceiro, 16 pontos atrás.



— Não tenho a menor dúvida. O Borussia Dortmund tem uma equipe muito jovem e de enorme potencial. Estou convencido que, se eles mantiveram os seus jogadores, terão um grande time em breve.



O presidente do Bayern foi condenado por evasão de divisas e voltou a ser o mandatário do clube em novembro de 2016, após deixar a prisão tendo cumprido metade de sua pena.



O Bayern de Munique, agora, deve voltar o seu foco para a Liga dos Campeões, quando enfrentará o Real Madrid nas quartas de final. A equipe volta a campo no dia 1º de abril, quando enfrenta, na Allianz Arena, o Augsburg, pelo Campeonato Alemão.



