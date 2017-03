Buffon completa seu milésimo jogo como profissional contra Albania

Mito

O goleiro da seleção italiana, Gianluiggi Buffon, vai disputar a milésima partida profissional, nesta sexta-feira, contra a Albânia, alcançando marca história em sua carreira.

– Vai ser uma conquista bonita. O que posso dizer com certeza é que não vão haver outros mil jogos – brincou Buffon, de 39 anos, em coletiva de imprensa.

O arqueiro disputou o primeiro jogo na categoria profissional dia 1º de novembro de 1995, defendendo o Parma, ainda com 17 anos de idade. Jogou 220 partidas com o Parma, 612 com a Juventus e 167 com a Itália.

Buffon segue sendo o melhor goleiro do país e espera, caso a seleção se classifique, participar da sexta Copa do Mundo em sua carreira, no ano que vem, na Rússia.

Para os planos depois do Mundial, Buffon ainda está em aberto:

– Terei de pensar bem e sentir dentro de mim o que pode ou não acontecer –falou o camisa 1.

