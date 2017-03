PSG vai à Uefa com dossiê contra a arbitragem diante do Barça

Reclamação

O Paris Saint-Germain ainda não digeriu a vexatória eliminação diante do Barcelona na Liga dos Campeões. De acordo com o jornal Marca, o clube francês apresentou um dossiê à Uefa como forma de queixa quanto à arbitragem da partida de volta, vencida pelos catalães por 6 a 1, no Camp Nou.

Apesar da aceitação da queda, o PSG teria separado 10 tópicos de erros do juiz Deniz Aytekin, que chegou a marcar dois pênaltis a favor do Barça — ambos contestados pelo lado derrotado.

Além das penalidades máximas, os franceses também reclamam de lances de mãos de Mascherano e Piqué e também da ausência de um segundo cartão amarelo ao camisa 3 dos rivais, já na reta final do duelo.

No último domingo, pelo Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain derrotou o Lorient, fora de casa, e amenizou o tormento e a pressão por parte de sua torcida. Agora, recebe o Lyon, neste dia 19, também pela Ligue 1.