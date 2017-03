A difícil missão do Porto contra a Juventus pela Liga dos Campeões

Futebol

O Porto terá uma missão duríssima nesta terça-feira se quiser avançar às quartas de final da Liga dos Campeões. A equipe portuguesa vai a Turim encarar a Juventus, com desvantagem de 2 a 0 sofrida no jogo de ida, no Estádio do Dragão, em Portugal. E o duelo tende a ser bem complicado para os lusos, uma vez que a Velha Senhora vem de 31 vitórias seguidas no Campeonato Italiano em seu estádio.

Leia mais:

ATL GreNal: a polêmica do pênalti contra o Inter e a importância do próximo jogo do Grêmio

Com D'Alessandro e Victor Cuesta, Inter se reapresenta após derrota no Gauchão

Que time é esse? Inter é 100% na Copa do Brasil e na Primeira Liga, mas naufraga no Gauchão



Um dos principais jogadores da Juventus na temporada, o atacante Paulo Dybala lembrou da sequência de triunfos consecutivos em casa. Mas enalteceu os jogos feitos pelo Porto contra a Roma na fase eliminatória para a Liga dos Campeões, no qual os portugueses viraram para cima dos italianos.



– Vimos o jogo que o Porto venceu contra o Roma e sabemos que não será fácil. Eles sofreram quando tiveram dez homens no início do primeiro jogo, mas no 11 contra 11 eles são muito perigosos. Certamente não esperamos um jogo fácil e sabemos que ainda estamos para terminar o trabalho – disse, em entrevista coletiva, o atacante, lembrando o apoio da torcida em jogos em Turim:

– Nossos fãs sempre nos apoiam, especialmente nos grandes jogos. Tudo é mais fácil para nós na frente de nossos torcedores, já que as 31 vitórias consecutivas no Italiano estão lá para testemunhar. Obviamente, será melhor não conceder um gol no início, mas temos uma defesa muito boa. Sabemos como o Porto ataca e vamos tentar o nosso melhor para sairmos classificados.



O técnico Massimiliano Allegri também elogiou o time do Porto e disse que a Juventus deve entrar em campo como se a eliminatória estivesse em 0 a 0. Ele tem dúvidas quanto à escalação da sua equipe.



– O Porto vai jogar um grande jogo amanhã (terça-feira), eles sabem como jogar este tipo de jogos como fizeram em Roma nos play-offs. Teremos que jogar como ainda estivesse 0 a 0 e tentar ganhar novamente. Marchisio certamente vai jogar. Tenho duas dúvidas sobre a formação, uma sobre o lateral-direito (Daniel Alves ou Liechtsteiner) e sobre um zagueiro, uma vez que Giorgio Chiellini retornou ao treino recentemente.



PORTO SEM ALEX TELLES



Expulso na primeira partida, em Portugal, Alex Telles é desfalque no Porto para encarar a Juventus. Layún deve ser o substituto na lateral esquerda. O experiente goleiro Casillas sabe que fazer uma nova 'remontada' será muito complicado para os portugueses.



– Sabemos que, depois do resultado da primeira partida, vai ser muito difícil para nós. Perdemos no jogo de fevereiro, com um jogador a menos. É muito difícil. Mas no futebol passam-se muitas coisas, já vimos de tudo. Vamos com vontade de fazer um bom jogo, vencer, e logo veremos o que acontece.



Na mesma toada está o técnico Nuno Espírito Santo. Em entrevista coletiva, o treinador afirmou que seus jogadores darão tudo para inverter o resultado da partida de ida.



– Chegamos com ambição. Sabemos que vai ser um jogo complicado. É difícil, mas não é impossível. Para terça-feira temos um plano, uma ideia e não vamos renunciar ao nosso jogo – garantiu o técnico.



Nuno Espírito Santo disse ainda que o confronto contra a Juventus é diferente de Barcelona x PSG, quando os catalães conseguiram a classificação às quartas de final de forma heroica.



– É uma situação diferente do Barcelona x PSG. É um adversário diferente e que joga na sua casa. Sabemos que será um jogo duro e temos de controlar as nossas emoções. Temos de estar concentrados, conscientes e criativos para alcançar o objetivo pretendido – finalizou.



*LANCEPRESS