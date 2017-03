Renovação e garimpagem de patrocínios são as prioridades do Canoas para a próxima temporada

Vôlei

Encerrada a participação do Lebes/Gedore/Canoas na Superliga 2016/2017, eliminado pelo tricampeão mundial Sada Cruzeiro nas quartas de final no último domingo, os atletas saíram em férias e entraram em ação Gustavo Endres, Almir Beltrame e Leonardo Senna. O trio de dirigentes, que avalia como positiva a temporada da equipe gaúcha, vai em busca da garimpagem e da renovação de patrocinadores para 2017/2018.

Em setembro, o Canoas disputou o primeiro dos cinco campeonatos previstos na agenda para a temporada. Em Novo Hamburgo, ficou com o título da Copa Paquetá, disputada contra Castro/Caramuru, Voleisul e Feevale. Na sequência, manteve a hegemonia no Estado ao conquistar o pentacampeonato gaúcho. Sete dias após vencer o Bento Vôlei/Isabela na final do Estadual, já estava em Maringá para a disputa da Copa Copel Telecom, na qual foi derrotado para os anfitriões na decisão.

Os bons resultados nas competições que precederam a Superliga deixaram a equipe motivada. Porém, o desempenho do Canoas ficou abaixo da expectativa no principal campeonato do calendário. Em 22 jogos na primeira fase, foram apenas oito vitórias. O time avançou às quartas de final na oitava posição, com o pior desempenho entre os classificados. Assim, o líder Sada Cruzeiro entrou na rota dos gaúchos logo no início dos playoffs.

Segundo Gustavo Endres, campeão olímpico em Atenas 2004 e atual supervisor do clube gaúcho, a classificação da equipe ao mata-mata da Superliga deverá contribuir para a renovação das marcas que apoiam o projeto.

– Se levarmos em consideração nossos recursos financeiros, fomos bem. Conquistamos o Campeonato Gaúcho pela quinta vez e, na Superliga, chegamos aos playoffs. Mas acabamos pegando o melhor time do mundo. Na temporada passada, ficamos de fora das quartas de final, o que dificultou na hora de conseguir patrocinadores. Não chegamos a perder nenhum investidor, mas eu, o Leonardo e o Almir ficamos uns três anos mais velhos – brinca.

A direção não fará qualquer tratativa de renovação ou contratação de atletas antes da confirmação dos patrocínios. Nem mesmo o treinador Marcelo Fronckowiak – bicampeão da Superliga e novo auxiliar técnico da seleção brasileira, está confirmado para o Canoas na temporada 2017/2018:

– Tivemos um papel de equipe reveladora de talentos. Jogadores como Alisson Melo, Ialisson e Thomaz tinham a função de coadjuvantes e viraram protagonistas. Sobre a minha renovação, tenho um mercado fora do Brasil, mas darei prioridade ao Lebes/Gedore/Canoas. Quero continuar aqui. Agora tens de perguntar ao Gustavo se ele quer continuar comigo (risos).

Na terça-feira, um almoço de encerramento da temporada foi organizado em Canoas com dirigentes, jogadores e comissão técnica. É hora de os atletas descansarem, e Almir, Leonardo e Gustavo trabalharem ainda mais.



A TEMPORADA DO LEBES/GEDORE/CANOAS

COPA PAQUETÁ:

Jogos: 4

Vitórias: 3

Derrota: 1

Aproveitamento: 75%

Posição: campeão

CAMPEONATO GAÚCHO:

Jogos: 6

Vitórias: 5

Derrota: 1

Aproveitamento: 83%

Posição: campeão

COPA DO BRASIL

Com o time reserva, caiu nas quartas de final para o Cruzeiro (jogo único).

COPA COPEL TELECOM:

Jogos: 3

Vitórias: 2

Derrota: 1

Aproveitamento: 67%

Posição: vice-campeão

SUPERLIGA:

Jogos: 25

Vitórias: 8

Derrotas: 17

Aproveitamento: 32%

Posição: 8º lugar

Média de público: 498 (5,9 mil pessoas em 12 jogos)

TOTAL 2016/2017:

Jogos: 39

Vitórias: 18

Derrotas: 21

Aproveitamento: 46%

