Robert Scheidt e Borges estreiam no Troféu Princesa Sofia de vela

Nas águas

Robert Scheidt estreou no Troféu Princesa Sofia, em Palma de Mallorca, na Espanha, com um sexto e dois décimos lugares nas regatas desta segunda-feira. Com o resultado, ele e o proeiro Gabriel Borges, ocupam a 20ª colocação na classificação geral, com 16 pontos perdidos, após o primeiro descarte. A liderança é dos britânicos James Peters e Fynn Sterritt, com 4 pontos perdidos. A competição conta com 60 barcos na classe 49er e prossegue nesta terça-feira, no Club Nàutic S¿Arenal e no Club Marítimo San Antonio de la Playa, na Baía de Palma.

Leia mais:

Gegard Mousasi dispara contra "arrogante" Weidman e critica Bisping: 'É fraco'

Conmebol confirma primeiro jogo da Recopa entre Chapecoense e Nacional-COL na Arena Condá

Melo e Kubot atingem as quartas e pegam Soares/Murray em Miami



Scheidt/Borges é a melhor dupla brasileira na classe 49er em Palma de Mallorca. Os outros representantes do país na disputa, Carlos Robles/Marco Grael, aparecem em 23º, com 17 pontos perdidos.



– Corremos três regatas. As duas primeiras com vento mais forte e na terceira diminuiu um pouco. Começamos com um sexto lugar e depois fizemos dois décimos. Foram resultados bem consistentes, principalmente se considerarmos o alto nível da flotilha. Tivemos um erro aqui e outro ali e claro que sempre dá para melhorar, mas para o primeiro dia foi bom. Foi uma boa estreia aqui na Espanha – disse o bicampeão olímpico.



A fase de classificação do Troféu Princesa Sofia terá provas até esta sexta-feira. As regatas da medalha estão marcadas para o sábado dia primeiro de abril. A equipe brasileira conta com 17 velejadores no campeonato.

Além de Scheidt/Borges, o país terá os seguintes atletas: Gabriella Kidd (Laser Radial), João Pedro Souto de Oliveira (Laser), Geison Mendes/Gustavo Thiesen; Ricardo Paranhos/Thiago Ribas; Pedro Correa/Rodolfo Streibel (470 Masculino), Carlos Robles/Marco Grael (49er), Jorge Zarif (Finn), João Bulhões/Gabriela Nicolino (Nacra 17) e Albert Carvalho; Brenno Francioli (RSX Masculino).



*LANCEPRESS