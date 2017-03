Melo e Kubot atingem as quartas e pegam Soares/Murray em Miami 

Tênis

A dupla do brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot se classificou, na tarde desta segunda-feira, às quartas de final do Masters 1000 de Miami, evento sobre o piso rápido com premiação de US$ 6,9 milhões.

Leia mais:

Nadal sobre milésima partida: "Escutei que teria carreira curta"

Soares e Murray avançam às quartas do Masters 1000 de Miami

Iguana invade quadra e interrompe jogo do Masters 1000 de Miami



Vice-campeões em Indian Wells, Melo e Kubot superaram a dupla campeã de Wimbledon em 2015, o holandês Julien Rojer e o romeno Horia Tecau com parciais de 6/4, 3/6 e 11/9. Na estreia já haviam virado jogo complicado diante de Marcelo Demoliner e o neozelandês Marcus Daniell.



Em busca da semi na Flórida, Melo e Kubot enfrentam novamente Bruno Soares e o britânico Jamie Murray, duelo que ocorreu na semifinal em Indian Wells com vitória de virada de Melo/Kubot.



*LANCEPRESS