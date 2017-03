Nadal sobre milésima partida: "Escutei que teria carreira curta"

Durabilidade

Aos 30 anos e 10 meses, Rafael Nadal alcançou neste domingo sua milésima partida, quando venceu pela 822ª vez (tem 178 derrotas) ao superar o alemão Philipp Kohlschreiber e garantir vaga nas oitavas de final do Masters 1000 de Miami, na Flórida.

Após o triunfo por 0/6, 6/2 e 6/3, o espanhol comemorou e deu uma cutucada em quem apostava que pararia mais cedo por problemas no joelho:

— Mil partidas são muita coisa. Obviamente que é uma boa notícia, o que diz que estou tendo uma carreira longa. Durante os anos, escutei que teria uma carreira mais curta, então é importante pra mim. Me lembro da minha primeira partida muito bem, pois foi em Mallorca, foi minha primeira vitória na ATP e um grande sentimento.

Sobre a virada contra o alemão, Nadal descreveu as sensações ao levar um pneu e buscar a virada:

— Ele estava fazendo tudo bem. Assim é o esporte, quando alguém está jogando daquela maneira que ele fez no primeiro set, você perde, pois ele estava muito bem. É isso. Mas foi uma partida longa, e o positivo é que lidei bem com a pressão depois daquele duro primeiro set. Resisti bem no começo do segundo set, nos primeiros games, e joguei bem no segundo e terceiro.

Nadal enfrenta o francês Nicolas Mahut nas oitavas de final.