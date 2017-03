Seleção desembarca em Montevidéu, e Firmino garante estar pronto para substituir Jesus

Em solo uruguaio

A Seleção Brasileira já está em solo uruguaio. Por volta da 01h15min da madrugada desta quarta-feira, em Montevidéu, o ônibus da equipe comandada por Tite estacionou em frente ao Hotel Hyatt no tradicional bairro de Pocitos. À espera da delegação, um grupo superior a 50 pessoas não se importou com o horário. Uruguaios, brasileiros e até turistas asiáticos interessados na movimentação, juntaram-se aos jornalistas na recepção aos atletas.



Um corredor com grades foi feito para permitir a passagem dos jogadores com segurança e para uma boa observação por parte dos fãs. O mais saudado foi Neymar que rapidamente entrou no hotel.



Roberto Firmino atendeu à imprensa. Com pouquíssimas palavras, garantiu estar pronto para atuar como titular na vaga de Gabriel Jesus e salientou a boa expectativa te jogar novamente com seu companheiro de clube Phillippe Coutinho.



— Ele é um jogador excepcional que vem criando situações boas para mim no Liverpool e espero que se repita isto na Seleção — disse o atacante.



Firmino foi titular nos trabalhos de terça-feira em São Paulo, quando finalmente o técnico Tite contou com todo o grupo. No Uruguai haverá apenas um treinamento, às 18h30min (horário de Brasília) desta quarta-feira no Estádio Centenário.



*RÁDIO GAÚCHA