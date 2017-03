Com 99% de chances, Seleção projeta classificação para a Copa em caso de empate no Uruguai

A um ponto da Rússia

A Seleção Brasileira pode garantir virtualmente a classificação para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018, com um empate diante do Uruguai nesta quinta-feira. Pelas projeções do técnico Tite e pelo histórico recente das qualificatórias, a marca de 28 pontos será suficiente para manter o Brasil como único país a disputar todos os Mundiais da história.

Ainda restam seis rodadas para o fim das Eliminatórias — 18 pontos em disputa. O Brasil está oito pontos à frente da Argentina, quinta colocada e que hoje disputaria a repescagem. A classificação matemática nesta rodada é impossível — na melhor das hipóteses, a Seleção poderia abrir 11 pontos de vantagem sobre a Argentina com 12 ainda a disputar. Mas um empate contra os uruguaios já deixa a equipe de Tite em situação confortável.

— A retomada aumenta a expectativa. Temos uma possibilidade real de classificação, isso gera uma pressão que é inerente à nossa profissão. (...) A gente pode adiantar uma classificação. Não está consolidada, mas nosso trabalho nos trouxe essa condição. A adrenalina sobe — disse Tite, durante a coletiva de convocação para os jogos contra Uruguai e Paraguai.

Nas últimas duas Eliminatórias que tiveram 10 seleções — em 2014, o Brasil não jogou por ser país-sede e foram apenas nove concorrentes —, o quarto colocado terminou exatamente com 28 pontos — Paraguai em 2006 e Argentina em 2010. Em 2002, o Paraguai fez 30 pontos para ficar no quarto lugar, mas o quinto teve 27 — ou seja, os mesmos 28 pontos seriam suficientes para garantir a vaga.

A América do Sul tem quatro vagas automáticas para a Copa do Mundo. O quinto colocado das Eliminatórias sul-americanas ainda joga uma repescagem contra o campeão da Oceania — neste momento, os líderes de suas chaves que avançariam para a final na OFC são Nova Zelândia e Taiti.

O Brasil enfrenta o Uruguai nesta quinta-feira, às 20h, no Estádio Centenário, em Montevidéu. O jogo contra o Paraguai será na terça da semana que vem, na Arena Corinthians, em São Paulo.

De acordo com o matemático Tristão Garcia, do site Infobola, o Brasil tem 99% de chances de classificação.

Brasil — 99%

Uruguai — 93%

Equador — 55%

Chile — 59%

Argentina — 49%

Colômbia — 32%

Paraguai — 7%

Peru — 6%

Bolívia — 0%

Venezuela — 0%

Pontuação dos quartos colocados nas Eliminatórias passadas:

2014 (9 times) — Equador, 25 pontos

2010 — Argentina, 28 pontos

2006 — Paraguai, 28 pontos

2002 — Paraguai, 30 pontos

1998 (9 times) — Chile, 25 pontos

