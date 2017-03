Com lesão de Douglas Costa, Dudu é convocado para a Seleção Brasileira

Mudança

Com a lesão de Douglas Costa, a CBF divulgou na noite desta sexta-feira que o atacante Dudu, do Palmeiras, foi convocado para enfrentar Uruguai e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Rússia 2018. Tite confirmou a mudança na lista após o contato do coordenador de seleções, Edu Gaspar, e do médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, com o Bayern.

O clube alemão passou os detalhes da lesão no joelho esquerdo de Douglas, impossibilitando sua participação nos treinos e jogos.

Confirmada a desconvocação, a comissão técnica da Seleção Brasileira - seguindo o protocolo de trabalho em período de convocação- iniciou na mesma tarde a análise da lista de jogadores já monitorados pela equipe de observação.

Dudu foi convocado por Tite em janeiro deste ano para o amistoso contra a Colômbia. Foi ele o autor do único gol da partida.

