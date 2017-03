Santos aceita prorrogar empréstimo de Damião ao Flamengo até o fim do ano

Acerto

O Santos aceitou o pedido do Flamengo para estender o empréstimo do atacante Leandro Damião ao clube carioca até o fim deste ano. O camisa 18 pertence ao Peixe, mas tinha compromisso com o Rubro-Negro somente até o fim de agosto. O acordo foi firmado entre os presidentes Eduardo Bandeira de Mello e Modesto Roma Júnior.



O Flamengo seguirá responsável pela remuneração de Damião, pagando todos os vencimentos. O Santos, por sua vez, só vai assinar o novo contrato.

Procurada, a diretoria do Flamengo disse que só vai falar sobre o assunto quando o caso estiver definido.

No ano passado, o presidente do Santos demonstrou compreender a situação de Damião e desejou sorte ao atleta no Flamengo.

O atacante foi contratado pelo Rubro-Negro em julho do ano passado e tem seis gols em 22 jogos pelo clube. Três desses tentos foram marcados na última partida em que ele foi titular, contra a Portuguesa, pela Taça Rio. Neste sábado, ele terá nova oportunidade na equipe, contra o Resende.

Recentemente, o Flamengo e o empresário do jogador, Vinícius Prates, demonstraram interesse na renovação de contrato.

