Além da Alemanha, Seleção deve enfrentar a França em 2018

Programação

Além de se reencontrar com a Alemanha, a Seleção Brasileira pode jogar contra outra campeã do mundo na preparação para a Copa do Mundo de 2018. A CBF negocia a marcação de um amistoso contra a França, na mesma sequência de datas Fifa do confronto com os alemães, em março.

O jogo seria em solo francês, pela proximidade a Berlim, onde em 27 de março haverá o amistoso contra os atuais campeões mundiais. O planejamento da diretoria de seleções é buscar adversários fortes para que o time de Tite chegue "cascudo" à Rússia.

A última vez que o Brasil enfrentou a França também foi em um amistoso, em 2015, quando o time então dirigido por Dunga teve uma excelente atuação e venceu por 3 a 1. Em 2013, o Brasil venceu por 3 a 0 na Arena, em Porto Alegre.